Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir

Her güne yeni bir rekorla başlayan altının gramında yükseliş devam ediyor. Kuyumcular ise yıl sonunda gram altın ne kadar olur? sorusuna yanıt aramaya çalışıyor.



Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın

Altın fiyatlarında son gelişmeler merak ediliyor, hareketlilik sürüyor. Altın fiyatlarında meydana gelen artışlar, düğünlerde takı takmak isteyen vatandaşların gram altının yanı sıra, yarım gram altına rağbetini arttırdı. Kocaeli'de bulunan kuyumcu mağazaları işletmecileri ise fiyatların yükselmesi nedeni ile düşük ayardaki altınların da vitrinlerde yerini aldığını söyledi.