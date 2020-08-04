4 Ağustos Salı gününe rekor seviyede başlayan gram altın fiyatları 443 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altın güne %0.13 değer kazanımı ile başladı. Ağustıos ayına da 442 lira ile giriş yapan gram altın, geçtiğimiz ayın 6'sında 386 TL ile son bir ayın en düşük seviyesini görmüş, 2 Ağustos'ta ise 447 TL ile rekor kırmıştı. Geçtiğimiz haftaya nazaran gram altın fiyatlarında %3.44 oranında değişim gözlemlendi. Dolar an itibariyle (09.37) 6.96 TL'den, EURO 8.22 TL'den, Sterlin 9.13 TL'den işlem görüyor. BİST 100 endeksi 0.76 değer kaybıyla 1.127 seviyelerinde. Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altın gramının 400 TL'ye kadar ulaşmasının ardından düğün yapacak kişiler, imitasyon görünümlü altın ürünlere yöneldi. Ortalama fiyatı 3-4 bin TL değerinde olan altın bilezik yerine 20 TL'ye gerçeğini aratmayan bilezikler gelinlerin kollarını süslemeye başladı.
Gram altın
Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın fiyatları yeni güne de yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 443 lira seviyesinden işlem görüyor.
Çeyrek altın
Çeyrek altın fiyatları da serbest piyasada güne yukarı yönlü seyirle başladı. Buna göre çeyrek altın fiyatları 728 lira alış ve 744 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Yarım altın / Alış: 1.449,50 - Satış: 1.480,50
Cumhuriyet altını / Alış: 2.974,00 - Satış: 3.019,00
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Her güne yeni bir rekorla başlayan altının gramında yükseliş devam ediyor. Kuyumcular ise yıl sonunda gram altın ne kadar olur? sorusuna yanıt aramaya çalışıyor.
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın
Altın fiyatlarında son gelişmeler merak ediliyor, hareketlilik sürüyor. Altın fiyatlarında meydana gelen artışlar, düğünlerde takı takmak isteyen vatandaşların gram altının yanı sıra, yarım gram altına rağbetini arttırdı. Kocaeli'de bulunan kuyumcu mağazaları işletmecileri ise fiyatların yükselmesi nedeni ile düşük ayardaki altınların da vitrinlerde yerini aldığını söyledi.
Altın fiyatları arttı, imitasyon ürünler kurtarıcı oldu
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altın gramının 400 TL'ye kadar ulaşmasının ardından düğün yapacak kişiler, imitasyon görünümlü altın ürünlere yöneldi. Ortalama fiyatı 3-4 bin TL değerinde olan altın bilezik yerine 20 TL'ye gerçeğini aratmayan bilezikler gelinlerin kollarını süslemeye başladı.
İSLAM MEMİŞ: GRAM ALTIN FİYATI DÜŞECEK
Geçtiğimiz haziran ayını gram altın fiyatı 392 liradan kapatırken temmuz ayını ise 444.5 lira seviyesinde rekor bir rakamla kapattı. Finans Analisti İslam Memiş'in aktardığı bilgiye göre altın fiyatları temmuz ayında önceki aya göre %13 oranında arttı. Gram altın, temmuzda, 2019 kapanışına göre ise yüzde 53 prim yaptı.
ALTINDA AL-SAT TEHLİKELİ Mİ? ALTINA YATIRIM YAPILIR MI?
Altın al- sat yapan vatandaşlar altının düşebileceğini düşünerek araştırmalara başladı. Altın fiyatları düşer mi altına yatırım yapmak tehlikeli mi sorusuna karşın Memiş, sosyal medya üzerinden altın al- sat yönlendirmeleri yapan kişiler için bu işin çok tehlikeli olduğunu belirtti. Memiş bu dönemde altında al sat yapmanın çok tehlikeli olduğunu ve her şeyin belirsiz olduğu bu dönemde vatandaşların risk almaması gerektiğini iletti. Memiş vatandaşlara altın dışında uzun vadeli farklı yatırım araçlarına yatırım yapmaları gerektiğini önerdi. Altının bir tasarruf aracı olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Memiş belirsizliklerin olduğu bu dönemde altına yatırımı tehlikeli buluyor.