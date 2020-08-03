OGM işçi alımı başvuru şartları nelerdir? OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? OGM işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesine toplam 700 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR üzerinden yapılabilen başvurular başladı. Orman Genel Müdürlüğü; taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 200 İş Makinesi Operatörü, 200 Greyder Operatörü , 200 Ekskavatör Operatörü, 60 Dozer Operatörü ve 40 Traktör Operatörü olmak üzere toplamda 700 adet belirsiz süreli (daimi) işçi alımı yapacak.
HANGİ İLLERE ALIM YAPILACAK?
Orman Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre işçi alımı Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak Bölge Müdürlüklerine yapılacak.
OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.
İşçi alım ilanları 04-10 Ağustos'ta İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek. Kura sonuçları Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak. İlanda tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki ay olduğu belirtildi.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1 - 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2 - 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
3 - Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.