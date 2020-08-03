Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiriyor! Yeni dönemde zorunlu olacak

Kamu çalışanlarının uyacağı tedbirler şöyle:

SİSTEM UYARACAK

- Her kamu kurumu için kullanılacak programlar belirlenecek ve bir "beyaz liste" oluşturulacak. Personelin beyaz listede bulunan uygulamalar haricinde uygulama kurması engellenecek. Program kurulmaya çalışıldığı zaman uyarı verecek bir sistem kurulacak.

- Aynı şekilde internet ağında da "kara liste" veya "beyaz liste" belirlenecek. Ağ erişimleri sınırlandırılacak. Kurum sistemleri tümünü kapsayacak şekilde; port, servis ve protokol taramaları gerçekleştirecek. Zararlı IP adreslerine erişimin denetlenmesi için tüm DNS sorguları kayıt altına alınacak.

- Kamuda sıkça kullanılan IP telefonlar ile ilgili de yeni önlemler alınacak. IP telefon, altyapı sağlayıcısı veya kurum tarafından güvenlik duvarları ile korunacak. IP telefon sistemlerinin iz kayıtları tutulacak.- Kurum tarafından "gerekli görülen durumlarda" belirlenen kaynaklar ve hedefler arasındaki tüm ağ trafiği izlenebilecek. Kayıt mekanizmaları oluşturulacak. İhtiyaç duyulması durumunda ilgili trafik kaydı incelenebilecek.

- Kurumdaki kritik sistemler taşınabilir depolama birimlerini desteklemeyecek şekilde yapılandırılacak. Taşınabilir depolama birimleri takıldığında uyarı verilecek bir sistem kurulacak. Bu uyarılar kayıt altına alınıp izlenebilecek.