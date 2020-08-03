Bayramda çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: İşçinin bayram mesaisi nasıl hesaplanır?

Ulusal bayram ve genel tatil günleri 'Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da belirtilmiştir. Buna göre; cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü ulusal bayram olup, 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 1 Ocak yılbaşı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü genel tatildir.

Kurban Bayramı'nın son günü olan bugün de dahil tüm bayram boyunca birçok kişi çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. Özellikle hizmet sektöründe çalışan ve yoğunluğun tatil döneminde arttığı sektörlerde bayramı tatil yaparak geçirmek neredeyse imkânsızlaşıyor. Bu sektörlerin başında mağazacılık, perakende satış ve turizm geliyor.