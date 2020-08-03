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    • Ekonomi
    • 03.08.2020 Gazete
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    Elde kalan kurbanlıkları alacak

    Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur edilmeyeceğini, Et ve 'nun () elde kalan hayvanları alacağını kaydetti.

    Elde kalan kurbanlıkları ESK alacak
    Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur edilmeyeceğini, Et ve Süt Kurumu'nun () elde kalan hayvanları alacağını kaydetti. Pakdemirli, "Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 400 kilogram ve üzeri olan besi kondisyonu yüksek erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 19 lira olacak. Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 320-399 kilogram arası olan besi kondisyonu yüksek erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı ise 18 lira" dedi.



    Bakan , "Koyunlar canlı olarak kilogramı 15, keçiler ise 13 lira üzerinden alınacaktır" diye konuştu.
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