Elde kalan kurbanlıkları ESK alacak

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur edilmeyeceğini, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) elde kalan hayvanları alacağını kaydetti. Pakdemirli, "Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 400 kilogram ve üzeri olan besi kondisyonu yüksek erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 19 lira olacak. Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 320-399 kilogram arası olan besi kondisyonu yüksek erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı ise 18 lira" dedi.
Bakan Bekir Pakdemirli, "Koyunlar canlı olarak kilogramı 15, keçiler ise 13 lira üzerinden alınacaktır" diye konuştu.
Bakan Bekir Pakdemirli, "Koyunlar canlı olarak kilogramı 15, keçiler ise 13 lira üzerinden alınacaktır" diye konuştu.