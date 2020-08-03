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    • Ekonomi
    • 03.08.2020 Gazete
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    Başarılı öğrencilere 1.168 TL burs

    Aile, Çalışma ve ler Bakanlığı, sosyal hizmet modellerinden yararlanan öğrencilerin artırmaya yönelik tüm imkanlarını seferber ediyor.

    Başarılı öğrencilere 1.168 TL burs

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet modellerinden yararlanan öğrencilerin akademik başarısını artırmaya yönelik tüm imkanlarını seferber ediyor. Sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerden sözel, sayısal, eşit ağırlık, dil alanlarındaki sıralamada 34 öğrenci ilk 100 bine girdi.



    Bakanlık, bu gençlere aylık bin 168 lira harçlık ve öğrenim bursu sağlarken; kitap, kırtasiye, ders için gerekli olan her türlü araç-gereç ve materyal gibi gereksinimleri karşılanıyor. Gençlerin okullarına gidiş-gelişlerindeki ulaşım giderleri karşılanırken; üç öğün ücretsiz yemek imkanı da sunuluyor. Yükseköğretimi tamamlayan gençlerin öğrenim durumlarına uygun unvanlarda kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlanıyor.




    Bakanlık, yükseköğretime devam eden gençlere gereksinimleri doğrultusunda psikososyal destek sağlayarak, rehberlik ve danışmanlık hizmeti de veriyor.

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