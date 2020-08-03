Başarılı öğrencilere 1.168 TL burs





Bakanlık, bu gençlere aylık bin 168 lira harçlık ve öğrenim bursu sağlarken; kitap, kırtasiye, ders için gerekli olan her türlü araç-gereç ve materyal gibi gereksinimleri karşılanıyor. Gençlerin okullarına gidiş-gelişlerindeki ulaşım giderleri karşılanırken; üç öğün ücretsiz yemek imkanı da sunuluyor. Yükseköğretimi tamamlayan gençlerin öğrenim durumlarına uygun unvanlarda kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlanıyor.









Bakanlık, yükseköğretime devam eden gençlere gereksinimleri doğrultusunda psikososyal destek sağlayarak, rehberlik ve danışmanlık hizmeti de veriyor.