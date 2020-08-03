Turizm sektöründe "Rus pazarı" sevinci yaşanıyor. 10 Ağustos itibariyle Rusya'dan Antalya'ya uçuşlar başlıyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, "10 Ağustos itibarıyla Antalya'ya charter uçuşları başlayacak. Bu, mutlaka dış turizm anlamında özellikle Antalya bölgesinde bir hareket sağlayacak" dedi.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise "Antalya'ya, Rusya'dan uçuşların başlamasıyla sektörde hareketlilik yaşanacak. Ruslar, burada tatil yapmayı çok seviyor" diye konuştu.
Antalya'da geçen yıl 5 milyon 582 bin 763 Rus misafir gelmişti. Tüm zamanların rekoru kırılmıştı.
İstanbul ve Ankara'ya gelen bazı Rusların tarifeli uçaklarla tatil için Antalya'ya geldiği belirtildi.