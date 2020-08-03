



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise "Antalya'ya, Rusya'dan uçuşların başlamasıyla sektörde hareketlilik yaşanacak. Ruslar, burada tatil yapmayı çok seviyor" diye konuştu.



Antalya'da geçen yıl 5 milyon 582 bin 763 Rus misafir gelmişti. Tüm zamanların rekoru kırılmıştı.



İstanbul ve Ankara'ya gelen bazı Rusların tarifeli uçaklarla tatil için Antalya'ya geldiği belirtildi.