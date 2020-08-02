Vergi indirimi sevindirdi: Esnaf bayram ediyor







Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın arefe günü açıkladığı vergi indirimi birçok sektörde sevinçle karşılanırken en çok da esnafı sevindirdi. Kira maliyetleri düşecek olan esnaf stopaj yükünü yarı yarıya azaltacak. TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçen otobüs firmalarına, KDV indiriminin can suyu olacağını söyledi. Yıldırım, Kovid-19 salgını sebebiyle yolcu taşımacılığı faaliyetinin yüzde 98 durduğunu dile getirdi. Yıldırım, şöyle devam etti: "Otobüs biletlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesine ilişkin müjde, otobüs firmalarına can suyu niteliğinde bir destektir. Sektörümüz tarafından bayram kutlaması ve müjdesi olarak değerlendirilen bu destek için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz."