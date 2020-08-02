



KÂRDA DA FARK ATTILAR

Ülke bilançosunu kendi bilançolarının önüne koyarak toplumun rahat bir nefes almasını sağlayan kamu bankaları, bunu yaparken kârlılıkta da rakiplerine fark attı. BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün geçen yılın ilk yarısında 24 milyar 896 milyon TL olan net kârı, bu yılın aynı döneminde yüzde 24 artarak 30 milyar 873 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde kamu mevduat bankalarının kârı yüzde 109 artarak 9 milyar 447 milyon liraya ulaştı. Kamu mevduat bankalarının sistemin kârındaki payı yüzde 18'den yüzde 30'a ulaştı. Bu dönemde yerli özel bankaların kârı yüzde 16 artarak 9 milyar 490 milyon liraya çıkarken, yabancı mevduat bankalarının kârı yüzde 10 azalarak 7 milyar 322 milyon liraya geriledi.