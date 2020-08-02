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    • Ekonomi
    • 02.08.2020 Gazete
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    uçuşları 4 ay sonra yeniden başladı

    Corona virüsle mücadelede normalleşme adımları kapsamında ile arasında tarifeli uçuşlar yeniden başlarken, Havalimanı'ndan Rusya uçuşları 4 ay sonra yeniden başladı.

    Rusya’ya uçuyoruz
    Corona virüsle mücadelede normalleşme adımları kapsamında ile arasında tarifeli uçuşlar yeniden başlarken, Havalimanı'ndan Rusya uçuşları 4 ay sonra yeniden başladı. Corona virüs salgını nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 28 Mart'ta uçuşlar geçici olarak durdurulmuş, normalleşme adımları kapsamında ise 1 Haziran'da yeniden seferler başlamıştı. Pandemi nedeniyle uçuşlarını gerçekleştiremeyen yabancı hava yolu şirketleri de Sabiha 'na yeniden sefer düzenliyor. Bu kapsamda Türkiye ve Rusya arasında geçekleştirilen müzakerelerin ardından aylar sonra dün itibariyle tarifeli uçuşlar da yeniden başladı.
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