Corona virüsle mücadelede normalleşme adımları kapsamında Türkiye ile Rusya arasında tarifeli uçuşlar yeniden başlarken, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rusya uçuşları 4 ay sonra yeniden başladı. Corona virüs salgını nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 28 Mart'ta uçuşlar geçici olarak durdurulmuş, normalleşme adımları kapsamında ise 1 Haziran'da yeniden seferler başlamıştı. Pandemi nedeniyle uçuşlarını gerçekleştiremeyen yabancı hava yolu şirketleri de Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeniden sefer düzenliyor. Bu kapsamda Türkiye ve Rusya arasında geçekleştirilen müzakerelerin ardından aylar sonra dün itibariyle tarifeli uçuşlar da yeniden başladı.