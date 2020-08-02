Kalyon Enerji’den bir ilk

Güneş paneli üretimindeki 4 aşamanın entegre olarak tek çatı altında toplandığı, bu özelliği ile dünyada ilk olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası şimdiye kadar Türkiye'de yapılmayanı yaptı ve bir ilki gerçekleştirdi. 400 milyon dolar yatırım ile kurulan fabrikada, güneş paneli üretiminin ilk aşaması olan ve dünyada çok az tesiste üretilebilen ilk yerli ingot üretildi. Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Taşkın, "İleri teknoloji ürünü, maliyeti ve zorluğu yüzünden dünyada ingot denilen 4-5 metre uzunluğundaki cam kütük dünyada çok az yerde üretilebiliyor. Biz ingot'u da Türkiye'de üretme kararı verdik ve büyük yatırım yaptık" dedi.