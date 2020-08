"TOYOTA'DA BİR AN ÖNCE TAM KAPASİTEYE GEÇMEK İSTENİYOR"

Ali Haydar Bozkurt, Toyota özelinde tam kapasiteye geçişle ilgili sürece değinirken, şunları kaydetti: "Toyota'da bir an önce tam kapasiteye geçmek isteniyor. Ancak hastalık bitti diye bir durum yok. Hastalık bitmedi. Önlemleri gevşetmemek lazım. Bizde azalmış olabilir ancak dünyada devam ediyor. Dünyada seyahat trafiği olduğu sürece bu hastalık riski hep var. Azami dikkat ederek günlük hayatı devam ettireceğiz. Her şeyi durdurma şansımız yok. Hiçbir sistem bunu aylarca kaldıramıyor. Toyota'nın da normal sürece geçme isteği var. 'Şu tarihten sonra tam kapasiteye geçeriz' diyemeyiz, net bir tarih yok. Güven ortamı ne zaman oluşursa tam kapasiteye geçerler."

"İKİNCİ EL PİYASASINDAKİ GELİŞMENİN MUHATABI DİSTRİBÜTÖRLER DEĞİL"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Bozkurt, sıfır araç bulunurluğunda yaşanan sıkıntının ikinci el de dahil olmak üzere fiyatları etkilemesine ilişkin soruları da yanıtladı.



Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bu konu; iç içe olan ve kavram karmaşası yaşanan bir konu. Birincisi üretimle ilgili sıkıntı, bir arz sıkıntısı yaratıyor. Üretimin tam kapasite olmaması ve 2 yıldır bekleyen talebin devreye girmesiyle arz sıkıntısı iyice büyüdü. Tabii biz talep patlamasını pandemi olmasa da bekliyorduk. Bu yılın daha iyi bir yıl olmasını bekliyorduk. Burada tabii şu var; fırsatçılıklar var piyasada. Nasıl var? Piyasadaki ikinci el araç fiyatlarının artması distribütörlere, bayilere soruluyor. İkinci el araç piyasası bizim işimiz değil. Biz sıfır araç satarız. Sokaktaki vatandaş arabasını istediği fiyata ilana koyuyor. Koyabilir. Serbest piyasa... O fiyata satar veya satamaz. O fiyata da çıkıp biri alıyorsa ona da kimse bir şey diyemez. Ama ikinci el piyasasındaki gelişmenin muhatabı distribütörler değil. 'Sıfır bulunmadığı için ikinci el fiyatları artıyor' deniliyor. Bunun çok az etkisi olduğunu düşünüyorum.



Sadece otomobilde değil, her üründe ikinci el fiyatı sıfıra göre belirlenir zaten. Bugünlerde yaşanan sıkıntı şu; firmalar ikinci elin artmasına neden etki edemez biliyor musunuz? Bayinin elindeki aracın bir liste fiyatı var. Liste fiyatından satılır araba. Ama bazıları arabasını satın aldıktan sonra üzerine 20 bin lira fark koyarak ilana koyuyorsa bizim elimizden bir şey gelmiyor. Çözüm; ikinci el alım-satımıyla ilgili bir düzenleme var. Bu düzenleme, uzun zamandır erteleniyor. Bu yasanın bir an önce çıkması lazım. Bayi fiyatını söylüyor, satıyor. Ertesi gün alan kişi fırsatçılık yapıyor. Bayi bunu anlayamaz. Takip de edemeyiz bunu. Ancak bu fırsatçılığı engellemek için bu düzenleme devreye girse ikinci eldeki başı bozuklukların hemen önüne geçeriz. Bence o konu daha fazla ertelenmemeli."