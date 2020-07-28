Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED), Türkiye'deki yaklaşık 24 milyon araç sahibini yakından ilgilendirecek açıklamalarda bulundu. İkinci el araç fiyatlarının yükselişiyle birlikte, bazı araç modellerinde ağır hasar kayıtlı olmasına karşın; yüksek fiyatlar istenmesi ve kaza geçmişi olan araçların fiyatlarında dengesizlikler gözlemlendiğine vurgu yapan TÜSED; birçok araç kullanıcısının "araç değer kaybı" konusu hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtiyor.

Bir trafik kazasında kusuru bulunmayan 3'üncü şahıslar, araçlarının hasar görmesi ve sonrasında yapılan onarımlar neticesinde; aracının ikinci el piyasasında kaybetmiş olduğu maddi değeri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi web sitesi üzerinden; kusurlu araca ait Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi'nin düzenlenmiş olduğu sigorta şirketinden talep ve tazmin edebiliyor.