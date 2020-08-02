



Emekliler, dul ve yetimler Kurban Bayramı'na zamlı maaşları ve bayram ikramiyeleri cebinde girerken; promosyon fırsatı da sürüyor. Bankalar düzenlediği kampanyalarda hem promosyonda hem de hizmette yarışıyor. İşte bazı kampanyalar:



● AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor. Şubede öncelikli hizmet, ücretsiz havale-EFT, kredi kolaylığı ve maaşı 2 gün erken çekme gibi imkanlar sunuyor.



● DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor. Kredi kolaylıkları, indirim imkanları sunuyor.