Her yıl kadın ve erkek adaylardan en az lise mezunu polis alımı yapılmakta ve sadece başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilmektedir. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulmuş olan ilana göre 2500 polis öğrencisi alınıyor. Kadın adaylardan 250 ve Erkek adaylardan 2250 polis alımı yapılmaktadır. Böylece 2020 yılı içinde polis alımı sayısı 2500 olacak. Adayların TYT 'de aldıkları ham puan dikkate alınacak ve adaylar bu puanla seçim aşamalarına çağrılacak. İşte PMYO başvuru şartları ve taban puanları...
2500 POLİS ALINACAK
Polis Akademisi Başkanlığı, 2020 yılı PMYO polis alımı kapsamında 2500 kadın erkek öğrenci alımı yapılacak. 250 'si kadın , 2250 'si erkek , alınacak 2500 öğrenci 2 yıl eğitime tabi tutulacak. Eğitimin ardından öğrenciler EGM bünyesinde polis olarak göreve başlayacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Polis alımına başvuru yapacak adaylar öncelikle belirtilen başvuru şartlarını taşımak zorundadırlar. Bu kapsamda erkek ve kadın adaylar başvuru yapabilecek. Ayrıca alımlar lise mezunu olan adaylar arasından yapılacaktır.
LİSE MEZUNU OLMAK VE TYT'DEN PUAN ALMIŞ OLMAK ŞARTI!
Başvuru yapacak adayların Ortaöğretim/Lise mezunu olmaları gereklidir. Ayrıca Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PMYO alımları YKS ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı ) ile yapılmaktadır. Bu kapsamda adayların 2020 yılında yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavından puan almış olmaları gereklidir.
TYT PUANI DETAYI
2018 yılında alımı yapılan PMYO 2500 Polis alımlarında adaylardan TYT puanı 260 olarak belirtilmişti. 2019 yılında ise bu puan 250 puana indirildi. 2020 yılında kaç puan olacağı hakkında herhangi bir bilgi yok ancak düşüncelerimiz yine 250 olarak belirlenebilir.
Bu kapsamda adayların 2020 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmaları gereklidir.
2011 – 300
2012 – 260
2013 – 250
2014 – 250
2015 – 270
2016 – 270
2017 – 260
2018 – 260
2019 – 250
Yukarıda gördüğünüz üzere üst üste gelen bazı yıllarda taban puanı değişmezken bazı yıllarda ardı ardına değişimler yaşanmıştır. İlgili taban puanlar ise ÖSYM'nin düzenlediği TYT sınavının sonuçlarından sonra açıklanmaktadır. Yine taban puan belirlenirken TYT sınavına giren adayların yüzdesine bakılarak taban puan belirlenir. 2019 yılında genel olarak adayların sınav sonuçları düşük olduğu için bir önceki yıldan 10 puan daha düşük bir şekilde karşımıza çıkıyor. 2020 PMYO taban puanı ne olacak sorusu ise belirttiğimiz üzere sınav yapıldıktan sonra netlik kazanacaktır. Puanın aynı kalacağının, artacağının veya düşeceğinin hiçbir şekilde garantisi yoktur.
GENEL ŞARTLAR NE OLACAK?
2020 Yılı PMYO Polis alımlarında adaylardan aşağıdaki nitelikler aranacak.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış olmak,
Erkeklerde en az 167 cm ve bayan öğrenci adalarında en az 162 cm boyunda olmak,
Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
PMYO HAKKINDA
Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır.