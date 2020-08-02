A101 Market kampanyaları ilk sayfasında Elektrikli Ev Aletleri grubunda SUNNY markası ile 2 yıl garantili olarak satışa sunulacak olan fırsat ürünleri ise; 7 kademeli hız ayarı, 2 adet çırpıcı ve karıştırıcı aparat, 2 adet hamur yoğurucu aparata sahip olan Sunny Maharet El Mikseri 69,95 TL. Paslanmaz çelik gövdeli, 1.7 lt, 360 derece dönebilen, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemli, su kaynadığında otomatik kapanma fonksiyonu ile Sunny Flora çelik Su Isıtıcı 65 TL. Soğuk hava üfleme özellikli, 2 kademeli hız, 3 kademeli ısı ayarlı Sunny Powerx Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 89,95 TL. Sessiz ve uzun ömürlü DC motorlu Kiwi Çubuk Blender 69,95 TL. Anne ve Bebek kullanımına uygun Kiwi Şarjlı Su Pompası 29,95 TL. Aprilla Saç Kesme Makinesi 69,95 TL. Aprilla Yüz Temizleme ve Masaj Aleti 34,95 TL. lik indirimli fiyatları ile 6 Ağustos 2020 A101 Aktüel Ürünleri arasında yer alıyor.