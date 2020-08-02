SGK tarafından yürütülmekte olan ve çalışan annelere aylık en az 300 euro bakıcı desteği imkanı sağlanan projeye başvuruların devam ettiği bildirildi. Şartlarının uygun olması halinde destekten yararlanmak isteyenlerin, e-devlet şifresi ile 'www.sgkegitimlibakici.org' ve 'http://www.sgkegitimlibakici.org/' adresi üzerinden başvurularını yapabilecekleri kaydedildi. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını açıkladı. Proje ile ayrıca kadınların iş gücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek, çalışan annelerin iş-yaşam dengesine katkı sağlamak ve ebeveynlerin çocuklarını sigortalı, eğitimli çocuk bakıcılarına baktırmaları da amaçlanıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
300 Euro ödeme yapılacak! Almak için e-devlet şifresiyle...
Bakan Selçuk, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Ankara, İstanbul ve İzmir'de hayata geçirilen 'Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' ile ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelere 50 euro artırımlı (350 euro) ödeme alarak destekleneceğini bildirdi.
Projeye ilişkin detayları paylaşan Bakan Selçuk, "Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır" sloganıyla 2019 yılında başlayan Projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerimiz yararlanabilmektedir. Projeden yararlanmak isteyen annelerimiz internet üzerinden başvuru yapabilirler" dedi.
Bakan Selçuk projenin amacının, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek olduğunu belirtti. Bakanlık olarak aile birliğini korumayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Söz konusu projeye başvuruların devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, desteklerin önümüzdeki yıllarda kademeli artırılarak, 2021 yılında 325 euro 2022 yılı için de 350 euro olacağının mesajını verdi. Projeye www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılıyor.
Proje kapsamında bakıcı desteğine, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet etmeleri, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan 4/A'lı çalışan annelerin başvurabildiği bildirildi. Projede sigorta yaptırılan 0-36 yaş çocuk bakımı konusunda eğitim almış bir bakıcıdan hizmet alınması şart koşuluyor. Anneanne, babaanne dışındaki teyze, hala, yenge, kuzen gibi diğer kadın akrabalar da sigortaları yaptırılarak bakıcı olarak çalıştırılabilecek.
ONLİNE BAŞVURU YAPILABİLECEK
Çocuğun 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle destekten faydalanabilecek projeyle ilgili şartlarının uygun olması halinde destekten yararlanmak isteyenlerin, e-devlet şifresi ile 'www.sgkegitimlibakici.org' ve 'http://www.sgkegitimlibakici.org/' adresi üzerinden başvurularını yapabileceği bildirildi. Ayrıca, başvurularla ilgili '/sgkegitimlibakici' sosyal medya hesapları ile İstanbul, Ankara ve İzmir'deki proje ofislerinden detaylı bilgi alınabileceği açıklandı.
Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Bugün itibariyle E-Devlet üzerinden başvurular 2020 yılı için yeniden başladı.Destekten yararlanacak anneler 0-60 ay aralığında çocuğunu proje uygulama illerindeki Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı anaokulu, kreş ve gündüz bakımevine düzenli olarak göndermeniz gerekmektedir.
KAÇ KİŞİ DESTEK ALABİLECEK?
Şu an için duyurulan ödemelerde, İstanbul'da 3250 anne, Ankara'da 1500 Anne, İzmir'de 1500 Anne, Antalya'da 1500 anne, Bursa'da 1250 anne ve Malatya'da 750 Annenin yanı sıra 2020'de Elazığ'da 500 anne yararlanabilecek. Toplam 10.250 Anne 650 TL yardımdan yararlanabilecek.