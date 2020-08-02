30 milyar liralık koruma kalkanı

Hükümetin, Coronavirüse karşı oluşturduğu Sosyal Koruma Kalkanı, krize karşı adeta panzehir oldu. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"nda toplanan 2 milyar lirayı aşkın bağıştan 1.2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira ulaştırdıklarını, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımların da 30 milyar liraya yaklaştığını bildirdi. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından Sosyal Koruma Kalkanı'na ilişkin verileri de bir grafikle paylaştı. Grafiğe göre Sosyal Destek Programı'nın üç fazında 6 milyar 183 milyon lira ödeme yapıldı. Kısa çalışma ödeneği kapsamında 16 milyar 452 bin lira, nakdi ücret desteği kapsamında 2.8 milyar TL, işsizlere 3 milyar 128 milyon lira ödendi.