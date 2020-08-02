200 bin kadına 1 milyar lira

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde yürütülen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'yla, finansal sıkıntının azaltılması ve Türkiye'de yoksulların küçük bir sermayeye ulaşmasını sağlamak amacıyla mikrokredi faaliyeti gerçekleştiriliyor. Program ile 2003'ten bu yana 200 bin dar gelirli kadına erişildi ve dağıtılan mikrokredi miktarı 1 milyar liraya ulaştı. Uygulama kapsamında dar gelirli kadınların aldığı mikrokredileri en çok ticari faaliyetler olarak değerlendirilen kozmetik, takı, temizlik ürünleri, havlu ve süs eşyalarının satışında değerlendirdiği görüldü. Bu kapsamda mikrokredilerin yüzde 34,4'ünü ticaret sektörüne yatırıldı. Mikrokrediler yüzde 33,7'yle dikiş-nakışın yanı sıra şapka, patik, kazak, havlu yapımında kullanıldı.