Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatında emsal karar





Konuyla ilgili bilgi veren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "İş yerlerinde çok sık çalışana müdür veya şefleri tarafından işin iyi yapılmadığı konusunda uyarılar gelir. Bazı durumlarda da çalışan kızarak sitemini 'Çok biliyorsan, gel sen yap' şeklinde dile getirir. Bu durumda işveren veya vekilleri çalışana 'Sen bize saygısızlık yapıyorsun. Sen bana bunu söylemezsin' diyerek çalışanı işten çıkarabiliyor. Bu konulardan bir somut örnek ise yeni yaşandı. İş yeri vekili, çalışana 'İşi daha doğru yapmanı istiyoruz. Ekmekleri daha küçük kes. İsraf olur' demesi üzerine çalışanda 'Çok biliyorsan, gel sen yap' diyor. Çalışan işten çıkartılıp tazminatı verilmiyor. Çalışanda soluğu mahkemede alıyor. Yargıtay ise, çalışanı haklı bularak tazminatlarını almasının hakkı olduğuna hükmediyor. Yani çalışanın 'Çok biliyorsan, sen yap' sözü işveren açısından tazminatsız işten çıkarma sebebi değildir. Bu da somut bir olaydır" diye açıklık getirdi.