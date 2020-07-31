Uzmanlar bayram sonrasını işaret etti: Borsada ibre yukarı dönecek

Borsaya ilgi artıyor. Pek çok kişi hisse senedine yatırım için borsayı yakın markaja almış durumda. İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, son günlerde Borsa İstanbul'da görülen satışların nedeninin dolar kuru ile ilgisi olmadığını belirterek, "Borsa İstanbul bayramdan sonra tekrar pozitif bir havaya girebilir" dedi.

SINIRLI ÇEKİLME

A PARA'YA konuşan Gürbüz, yurt dışından kaynak aktarımının Borsa İstanbul'un yükselişi için önemli olduğunu belirterek, "Yerlilerin aktif olduğu bir piyasa var. Özellikle yeni giren yatırımcılar satış gelince, reel anlamda getiri sağlamayacağını düşününce tekrar çıktıklarını görüyoruz" dedi. 1.176 puanın önemli bir direnç olduğunu ifade eden Gürbüz, "Aşağıda 1.123 seviyesi kritik destek. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyoruz" yorumunu yaptı.

GLOBAL ETKİ

Gürbüz, şunları kaydetti: "İyileşen bazı ekonomik veriler olsa da dünyada Coronavirüs tablosunda kötüleşen senaryolar var. Bu da borsalarda yükselişin sınırlı kalmasına etki ediyor. Ancak bilanço dönemindeyiz. Özellikle ABD'den gelecek olumlu rakamların orada yükselişi tetiklemesiyle, Borsa İstanbul'da bayramdan sonra tekrar pozitif bir hava oluşmasına neden olabilir."

PARA dergisinde hisseleri değerlendiren Göksel Tekiner'in bazı şirketlerle ilgili teknik yorumları şöyle:

GÜBRE FABRİKALARI: 28.20 seviyesi kısa vadeli hareketler açısından ilk destek konumunda olacaktır. Bu desteğin kırılması bozulmayı artıracağından 28.21 seviyesinin altında pozisyonlar azaltılabilir ve alt desteklerde yeni denge arayışları beklenebilir.

YATAŞ: 9-10 ile 8.50 bandı kısa vadeli destek ve direnç seviyeleri olarak takip edilebilir ve bu bant içinde mevcut pozisyonlar korunabilir. Ancak 8.50 desteğinin kırılması hissede bozulmayı artıracağından mevcut pozisyonlarda bu seviyenin altında ısrarcı olunmamalı.