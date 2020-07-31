Son dakika: Altında rekor üstüne rekor! Tarihi zirveyi gördü!

Gram altın ise dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 kayıpla 438,9 liradan tamamladı. Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğu bugün ise uluslararası piyasalarda güne yükselişle başlayan gram altın, 444,5 lira ile tarihi zirvesini görmesinin ardından yüzde 1 artışla 443,2 lira seviyelerinde hareket ediyor.