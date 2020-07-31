Osmangazi Köprüsü Avrasya Tüneli ücretsiz mi? Bayramda hangi otoyollar köprüler ücretsiz?

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi projeler ve bunlara ait bağlantı yollarının ücretleri ödenmeye devam edecek.

Kurban Bayramı nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

OSMANGAZİ VE FSM KÖPRÜSÜ BEDAVA MI?



Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi projeler ve bunlara ait bağlantı yollarının ücretleri ödenmeye devam edecek.

Kurban Bayramı nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.