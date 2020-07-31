Osmangazi Köprüsü Avrasya Tüneli ücretsiz mi? Bayramda hangi otoyollar köprüler ücretsiz?

Her bayram olduğu gibi 2020 Kurban Bayramı'nda da vatandaşlar ücretsiz ve ücretli yolların hangileri olduğunu merak ediyor. 30 Temmuz Arefe gününden 3 Ağustos Kurban Bayramı son gününe kadar belirlenen kararda neler yer alıyor. Özellikle Osmangazi Köprüsü Avrasya Tüneli ücretsiz mi olacak? Bayramda hangi otoyolllar ve köprülerden geçerken ücret ödenmek zorunda kalınmayacak? İşte tüm detaylar…
BAYRAMDA KÖRPÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.
Aynı karar kapsamında, 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00'dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?
Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi projeler ve bunlara ait bağlantı yollarının ücretleri ödenmeye devam edecek.
Kurban Bayramı nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.
OSMANGAZİ VE FSM KÖPRÜSÜ BEDAVA MI?
Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi projeler ve bunlara ait bağlantı yollarının ücretleri ödenmeye devam edecek.
Kurban Bayramı nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.