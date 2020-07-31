KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN?

KDV indirimlerinin yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yapılması bekleniyor. KDV indirimi hakkından açıklama Resmi Gazete üzerinde yayımlandı. Bakan Albayrak konu hakkında açıklamayı resmi twitter hesabından yaptı.

Bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu aktaran Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"İş yeri kira stopajını yüzde 20'den yüzde 10'a, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik. Ayrıca, KDV oranı yüzde 8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi yüzde 1'e indirdik."

Albayrak, esnafı her alanda desteklemek için üzerlerine düşeni yaptıklarına işaret ederek, "Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'ın paylaşımında, vergi indirimlerinin detayları da yer aldı. Buna göre, KDV'nin yüzde 18 yerine yüzde 8'e olarak uygulanacağı faaliyetler işyeri kiralama, yolcu taşımacılığı, küçük ev aletleri bakım onarımı, sanatsal ve kültürel faaliyetler, düğün-nikah organizasyonları, konut temizlik ve bakım onarımı, otomotiv, bisiklet, motorsiklet bakım onarımı, terzi ve kuru temizleme olarak belirlendi.

KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüleceği hizmetler ise yeme-içme, sinema-tiyatro-müze giriş ücreti ile konaklama oldu.