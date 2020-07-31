TÜM emekliler promosyon ile 3 yılda bir ek gelire kavuştu. Emeklilere maaşının yatırıldığı bankaların promosyon vermesine yönelik uygulama 2017'de başlarken, ödemeler sürüyor.
3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya aynı ya da istediği bankaya başvurusunu yapıp yeni promosyonunu alabiliyor. Emekli aylığı bağlananlar da hemen 3 yıllık taahhüt verip promosyonu cebine koyuyor.
YÜZDE 66 ARTTI
Taban promosyon tutarları bu yıl yüzde 66 artırıldı. Buna göre taban tutar; maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olan emekliler için 625, 2 bin 500 liranın üstünde olan emekliler için ise 750 liraya çıkarıldı. Bazı bankalar şartsız bin 200 liraya kadar ödeme yaparken, bazı bankalar ise belirli koşullara uyanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon veriyor.
Emekliler ise SGK'ya çağrıda bulunarak, taban tutarların daha da artırılmasını istiyor.
11 MİLYARLIK İKRAMİYE
EMEKLİLER çifte bayram yaşadı, hem zamlı maaş hem de bayram ikramiyesi aldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 11 milyar lira ikramiye ödendiğini söyledi.
Emeklilik işlemlerinin hızlandırıldığını anlatan Bakan Selçuk, aylık bağlama işleminin 13 günde bittiğini kaydetti.