YÜZDE 66 ARTTI

Taban promosyon tutarları bu yıl yüzde 66 artırıldı. Buna göre taban tutar; maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olan emekliler için 625, 2 bin 500 liranın üstünde olan emekliler için ise 750 liraya çıkarıldı. Bazı bankalar şartsız bin 200 liraya kadar ödeme yaparken, bazı bankalar ise belirli koşullara uyanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon veriyor.

Emekliler ise SGK'ya çağrıda bulunarak, taban tutarların daha da artırılmasını istiyor.