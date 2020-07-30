Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 712,00 lira, Cumhuriyet altını 2.915,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,32 yükselişle 439,20 liradan işlem gördü. İşte tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|437,60
|437,80
|439,00
|439,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.884,00
|2.905,00
|2.894,00
|2.915,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|399,00
|403,00
|400,50
|404,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.818,00
|2.938,00
|2.828,00
|2.848,00
|Yarım Ziynet
|1.409,00
|1.419,00
|1.414,00
|1.424,00
|Çeyrek Ziynet
|705,00
|710,00
|707,00
|712,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kurban Bayramı arifesi nedeniyle öğlene kadar işlem yapılan Kapalıçarşı'da, 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 artışla 439,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 712,00 lira, Cumhuriyet altını 2.915,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,32 yükselişle 439,20 liradan işlem gördü.
BU HAFTA BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI
Kurban Bayramı tatili nedeniyle bugün sonlanan haftada Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,46 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 4,82, dolar/TL yüzde 1,93, avro/TL yüzde 3,09 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı arifesi nedeniyle 3,5 gün işlem gerçekleştirilen hafta içinde en yüksek 1.203,42, en düşük ise 1.120,96 puanı gördü ve haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,46'lık azalışla 1.126,90 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,82 artarak 439,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,82 yükselişle 2.915,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 679,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 712,00 liraya yükseldi .
Bu hafta avro yüzde 3,09 değer kazanarak 8,2030 liraya, ABD doları da yüzde 1,93 artışla 6,9810 liraya çıktı.
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,73, yatırım fonları yüzde 0,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 7,13 ile kıymetli madenler fonları oldu.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ, PETROL YATAY
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutma kararıyla, dolar üzerindeki baskıların sürmesinin de etkisiyle, 1,981 dolarlık yeni zirveden sonra gerilediği 1,950 dolardan yukarıya dönen altın fiyatları yeniden 1,960 dolar sınırını aştı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), beklendiği gibi faizleri "yüzde 0.00-0.25" aralığında sabit tuttu ve para politikasında değişiklik yapılmaması kararlaştırdı.
FOMC açıklamasında, "Ekonominin gidişatı önemli ölçüde virüsün seyrine bağlı olacaktır" denildi. Açıklamaya göre, politika faizini yüzde 0.00 ile yüzde 0.25 aralığında sabit tutma kararı oy birliğiyle alındı. Politika faizi koronavirüsün salgın haline geldiği 15 Mart'tan bu yana bu aralıkta bulunuyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.11 düşüşle 44.06 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.24 düşüşle 41.22 dolar,
- altın yüzde 0.53 düşüşle 1,960.58 dolar,
- gümüş yüzde 1.91 düşüşle 23.83 dolar,
- bakır yüzde 0.11 artışla 6,476.00 dolar,
- platin yüzde 1.21 düşüşle 926.84 dolar,
- paladyum yüzde 1.16 düşüşle 2,150.37 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 440 liraya, çeyrek altın 735 liraya, Cumhuriyet altını da 2,924 liraya yükseldi.