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    • Ekonomi
    • 30.07.2020 14:42
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    • 30.07.2020 14:44
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    Türkiye'nin en uzunu! Bahçe-Nurdağ demiryolu projesinde ışık göründü

    Tamamlandığında Türkiye’nin en uzun demiryolu tüneli olacak olan ve Adana-Osmaniye ve Gaziantep’e daha hızlı ulaşım sağlanması için “Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı demiryolu” projesinde çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Projenin bir bölümü olan 'nde yer alan çift tüplü tünelin bir tüpünün inşaatında delme işlemleri tamamlandı.

    Güneydoğu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattında yer alan ve "en uzun demir yolu tüneli" olarak nitelendirilen çift tüplü tünelin bir tüpünde delme işlemi tamamlandı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı kapsamında yürütülen çalışmalar görüntülendi.

    Projenin bir bölümü olan Bahçe-Nurdağı Demiryolu Tünel Projesi'nde yer alan çift tüplü tünelin bir tüpünün inşaatında delme işlemleri tamamlandı, diğer tüpte ise devam ediyor.

    Çift tüplü tünelin hizmete girmesinin ardından Bahçe-Nurdağı'ndaki mevcut hat uzunluğu 32 kilometreden 17 kilometreye düşecek.

    Proje, 16 köprü, 84 menfez ve 7 alt/üst geçit yapılarını kapsıyor.

    Yaklaşık 60 km/s olan işletme hızını 160 km/s'ye çıkacak projeyle yük trenlerinin seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenlerinin seyir süreleri 60 dakikadan 10 dakikaya inecek.
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