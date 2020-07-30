BİRİKEN KYK BORÇLARI TAKSİTLENDİRİLEBİLİYOR MU?

Taksitlendirme olarak geçmese de yapılandırma adı altında KYK borçlarını taksite bölmek mümkün hale geliyor. Mezun olan kişi, öğrenim kredisini düzenleyebilir ya da taksitle ödeme yapabilir. Öğrenim kredisinin ne kadar olduğunu sorgulatıp gören mezun vatandaşların kafasında binlerce soru belirir.

KYK BORÇLARI NEREDEN VE NASIL YAPILANDIRILIR?

KYK borçları vaktinde ödenmezse birikebiliyor. Bu yüzden de borçlar Vergi Dairesi'ne yönlendiriliyor. Yapılandırmanın nasıl yapılacağını listeledik:

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sitesi olan gib.gov.tr adresine ulaşmanız gerekiyor.

Adrese ulaştıktan sonra e-İşlemler menüsünden Borç Sorgulama ve Ödeme seçeneğinin üstüne gelerek, Öğrenim ve Katkı Kredisi Borcu Sorgulama ve Ödeme seçeneğini tıklamanız isteniyor.

Bu işlemleri yaptıktan sonra e-Devlet girişi yapıp adımları takip etmeniz gerekiyor.

Bu sayede KYK borcunuzu hızlı bir şekilde isteğinize göre yapılandırma fırsatından yararlanabiliyorsunuz.

İkinci bir yol olarak Vergi Dairesi'ne bizzat gidip yapılandırma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Vergi Dairesi'ne kimlik belgenizle birlikte giderek yüz yüze başvuru yapabilirsiniz.