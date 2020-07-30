İnternetin çok fazla kullanılması nedeniyle abonelerini mutlu etmek isteyen ve aynı zamanda abone sayılarını da artırmayı hedefleyen GSM operatörleri düzenledikleri bedava internet kampanyaları ile sürekli kendilerini yenilerken, bu yarış en çok abonelerin işine yaramaktadır. Bu bağlamda bayramda Turkcell ve Türk Telekom bedava internet kampanyası sunacak. Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden Türk Telekom ve Turkcell hediye internet kampanyaları Kurban bayramında devam edecek. Peki bedava internet nasıl alınır? İşte Turkcell, Türk Telekom bayramda ücretsiz 1-4-5 GB internet alma kampanyaları!
TÜRK TELEKOM;
Türk Telekom kullanıcıları sil süpür uygulaması üzerinden mobil uygulaması ile bedava internet kazanabilirler. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre 29 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında 3 farklı pakette 4 GB 1 GB ve 5 GB şeklinde internet verilecek. Bunun için online işlemler merkezine giriş yaparak hediye kampanyasından faydalanabilirsiniz.
TÜRK TELEKOM BEDAVA İNTERNET NASIL ALINIR?
Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı haftasında Online işlemler uygulaması üzerinden Sil Süpür ile bedava hediye GB'lar verileceği duyuruldu. Türk Telekom bedava GB nasıl alınır?
TÜRK TELEKOM'DAN TÜM ABONELERİNE KURBAN BAYRAMI'NDA BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI
2020 Kurban Bayramı'nda evlerinde kalacak olan Türk Telekom aboneleri için hazırlanan bedava internet kampanyasına katılmak oldukça kolay. Türk Telekom'un online işlemler menüsünden Sil Süpür'e girerek bedava gb'lar sizleri bekliyor. 29-31 Temmuz tarihleri arasında 1 haftalık bedava internet paketleri Türk Telekom'dan abonelerine hediye edilecek.
TURKCELL;
Turkcell ücretsiz internet kampanyası olarak sunduğu tarife mevcut olan tarifelerden biraz daha uygun haliyle müşterilerle buluşacak. Bu paketin bayrama özel bir indirimi bulunuyor. Hediye kampanyalarına erişmek için Turkcell resmi internet sitesi üzerinden ve mobil uygulamasından kampanyalar bölümüne giriş yapıp internet kampanyaları menüsüne tıklamak gerekmektedir.
1 GB İNTERNET
Turkcell BİP uygulaması üzerinden görüntülü ve sesli görüşmelerden internet düşümü yapmayacak. Keşfet içerisinde yer alan sendeyapdiye kanalına gelenler için 30 dakika sesli görüntülü görüşme ile 1 GB internet kazanılabilecek.
Vodafone Bedava internet kampanyası açıklamasını beklemekteyiz
BEDAVA İNTERNET NASIL YAPILIR?
İnternetin çok fazla kullanılması nedeniyle abonelerini mutlu etmek isteyen ve aynı zamanda abone sayılarını da artırmayı hedefleyen GSM operatörleri düzenledikleri bedava internet kampanyaları ile sürekli kendilerini yenilerken, bu yarış en çok abonelerin işine yaramaktadır. Siz de ''Bedava internet nasıl yapılır?'' sorusuna cevap arıyorsanız, sitemizi takip ederek, tüm GSM operatörlerinin düzenlediği bedava internet kampanyalarını takip edebilir ve internetsiz kalmaya son verebilirsiniz.
BEDAVA İNTERNET NEDİR?
Bedava internet, GSM operatörleri tarafından abonelerine belli uygulamaları kullanmaları sonucunda ya da özel günlerde sunulan ücretsiz internet paketleridir. Bu bedava internet paketlerine sahip olmak ve internet kazanmak için GSM operatörlerine ait olan uygulamaları kullanmak gerekmektedir. Ama özel günlerde hediye edilen bedava internet paketleri için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur, GSM operatörleri tarafından otomatik olarak bedava internet yüklenmektedir.