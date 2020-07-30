GSM operatörleri tarafından yapılan bedava internet kampanyaları 2020 yılına damgasını vururken, abone sayısını artırmak isteyen GSM operatörleri her geçen gün yeni kampanya eklemeye devam ediyor. İnternetin kullanım alanı sürekli artış gösterirken, abonelerin internete olan ihtiyacı da artmaktadır ve paketlerin yetmemesi üzerine ek paket almakta maliyetli olacağı için bedava internet kampanyaları 2020 için var olan ilgi de artmaktadır. Bu anlamda 29-31 Temmuz arasında sil süpür uygulaması ile birlikte bedava interneti abonelerine sunan Türk Telekom, bu bayramda da evde kalacak olan abonelerin özel bedava internet hizmetini devreye soktu. Peki Türk Telekom bedava internet nasıl alınır? Nasıl yüklenir? İşte detaylar...