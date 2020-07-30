TOKİ'den 36 ilde çekilişsiz kurasız büyük fırsatı vatandaşlara duyurdu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) belirli tarihler aralığında uygun fiyatlı daireleri satışa çıkarıyor. Son olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 215 adet konut ve 79 adet işyeri olmak üzere toplam 294 adet taşınmaz 11 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunuyor. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvuru yapabiliyor.

TOKİ 215 KONUT İLE 79 İŞ YERİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 36 ilde 215 konut ile 20 ilde 79 iş yerini "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sundu.