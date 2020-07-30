Altın fiyatlarının yükselişini sürdürmesiyle birlikte bitcoin fiyatları da merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda bitcoin ne kadar oldu sorusunun yanıtı çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bitcoin, Salı günü 11,280 dolara kadar yükseldikten sonra çekildiği 10,950 dolardan toparlanarak 11,027 dolar ile yeniden 11,000 dolar sınırını aştı.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, bu yıl dördüncü kez aştığı 10 bin dolarlık psikolojik direnç düzeyinin üzerinde hareketlerini sürdürüyor. Bitcoin, Salı günü 11,280 dolara kadar yükseldikten sonra çekildiği 10,950 dolardan toparlanarak 11,027 dolar ile yeniden 11,000 dolar sınırını aştı.