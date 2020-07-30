Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bayram öncesinde vatandaşlara müjdeli haberi duyurdu. Bakan Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda KDV indirimlerine dair tüm detayları açıkladı. Açıklamanın ardından vatandaşlar arama motorları üzerinden "KDV indirimi ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, hangi alanlarda KDV indirimi yapıldı? İşte detaylar...

Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var.



📍İş yeri kira stopajını %20'den %10'a



📍Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi %18'den %8'e indirdik. pic.twitter.com/IbSDOY6WZW — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 30, 2020

KDV İNDİRİMİ NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var.

İş yeri kira stopajını %20'den %10'a

Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi %18'den %8'e indirdik.