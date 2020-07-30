A101 30 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerinde yeni indirimler! A101'de bu hafta neler var?

A101 30 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri bugün onlarca indirim fırsatıyla yoğun ilgi gördü. A101'de bu hafta Samsung 55" 4K UHD Curved TV, Honor 8S 64 GB cep telefonu, Reeder P13 Blue cep telefonu Flavel FLV 7000 çamaşır makinesi, Sinbo SF-6783 ayaklı vantilatör, Xiaomi 10000 mAh ürünleri indirim fırsatıyla ön planda yer aldı. Alışveriş yapacak olanlar fırsatları öğrenip değerlendirmek için araştırma yapıyor.

A101 30 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU