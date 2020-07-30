



"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 1.500 LİRA"

Bakan Selçuk, Nisan 2020 ödeme döneminden itibaren emekli, malul ve ölüm aylıkları için dosya bazında yapılan ödemelerde alt sınırın 1.500 TL'ye yükseltildiğini hatırlattı. Bakan Selçuk ayrıca, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerimize 1.000 TL bayram ikramiyesi ödendiğini belirterek, "12.4 milyon emeklimize 6. kez 1.000'er TL bayram ikramiyelerini ödedik. Bu kapsamda ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı." dedi.