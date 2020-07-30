Rusya'ya girişler, sadece Türkiye'deki havalimanlarından kalkan uçaklar ile gerçekleştirilecek direkt uçuşlar ile mümkün olacak. Türkiye'de geçici olarak bulunan diğer ülke vatandaşları için vize düzenlenmeyecek.

Coronavirüs nedeniyle birçok ülke hava trafiğini kapatırken, Rusya ve Türkiye vaka sayılarındaki gerileme sonucu 1 Ağustos itibarıyla karşılıklı olarak uçuşların başlaması konusunda anlaşmaya vardı. Rusya'da faaliyet gösteren birçok tur operatörü.

ALMANLAR ÖVDÜ

Almanya'da yayın yapan turizm dergisi 'Touristik Aktuell', İzmir Kuşadası ziyaretine dair detayları kaleme aldığı yazısında, Türkiye'nin koronavirüs (Covid-19) önlemlerinden övgüyle bahsetti. Dergi, Türkiye'de hijyen kurallarının çok iyi uygulandığına dikkat çekti.