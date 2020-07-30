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    • Ekonomi
    • 30.07.2020 Gazete
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    Ruslar 'ye yalnızca hava yoluyla gelecek

    , ’de tüm kategorilerde tanzim ve teslimatına başlıyor. Ülkeye sadece uçakla gidilebilecek!

    Ruslar Türkiye'ye uçuyor

    Rusya'ya girişler, sadece 'deki havalimanlarından kalkan uçaklar ile gerçekleştirilecek direkt uçuşlar ile mümkün olacak. Türkiye'de geçici olarak bulunan diğer ülke vatandaşları için düzenlenmeyecek.

    Coronavirüs nedeniyle birçok ülke hava trafiğini kapatırken, ve Türkiye vaka sayılarındaki gerileme sonucu 1 Ağustos itibarıyla karşılıklı olarak uçuşların başlaması konusunda anlaşmaya vardı. Rusya'da faaliyet gösteren birçok tur operatörü.

    ALMANLAR ÖVDÜ

    'da yayın yapan turizm dergisi 'Touristik Aktuell', Kuşadası ziyaretine dair detayları kaleme aldığı yazısında, Türkiye'nin koronavirüs (Covid-19) önlemlerinden övgüyle bahsetti. Dergi, Türkiye'de hijyen kurallarının çok iyi uygulandığına dikkat çekti.

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