Her hafta salı ve cuma günleri onlarca ürünü indirimli olarak satışa sunan BİM, Kurban Bayramı'na özel bir aktüel ürünler kataloğu hazırladı. Onlarca indirimin yer aldığı kataloğda Kent Sütlü-Bitter Madlen Çikolata, Gazioğluüçler Cevizli Kuru Baklava, Tindy Candy Dolgulu Sert Bonbon Şeker ürünleri fiyatlarıyla ön planda yer aldı. Peki, kataloğda başka hangi ürünler var? İşte BİM Kurban Bayramı aktüel kataloğu fiyat listesi...

BİM KURBAN BAYRAMI AKTÜEL KATALOĞU

Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata

• 400 g

Buono Dolce Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata

• 360 g