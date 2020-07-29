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    • 30.07.2020 00:03
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    yayınlandı! 'de bayrama özel onlarca ürün dikkat çekiyor

    Türkiye'nin 81 ilinde şubesi olan , Kurban Bayramı'na özel indirimli ürün listesini resmi internet sitesinden duyurdu. Bayrama özel yayınlanan kataloğda Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata, Buono Dolce Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata, Kent Sütlü-Bitter Madlen Çikolata, Gazioğluüçler Cevizli Kuru Baklava, Tindy Candy Dolgulu Sert Bonbon Şeker ürünlerindeki fiyatlar dikkat çekiyor. İşte

    BİM Kurban Bayramı aktüel kataloğu yayınlandı!

    Her hafta salı ve cuma günleri onlarca ürünü indirimli olarak satışa sunan BİM, Kurban Bayramı'na özel bir aktüel ürünler kataloğu hazırladı. Onlarca indirimin yer aldığı kataloğda Kent Sütlü-Bitter Madlen Çikolata, Gazioğluüçler Cevizli Kuru Baklava, Tindy Candy Dolgulu Sert Bonbon Şeker ürünleri fiyatlarıyla ön planda yer aldı. Peki, kataloğda başka hangi ürünler var? İşte BİM Kurban Bayramı aktüel kataloğu fiyat listesi...

    BİM KURBAN BAYRAMI AKTÜEL KATALOĞU

    Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata
    • 400 g

    Buono Dolce Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata
    • 360 g

    Wonne Sütlü-Bitter Madlen Çikolata
    • 288 g

    Gazioğluüçler Cevizli Kuru Baklava
    • 350 g
    • Şerbetli olarak 1 kg yapmaktadır.

    Seremoni Fındık Krema Dolgulu Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata
    • 500 g

    Tindy Candy
    Dolgulu Sert Bonbon Şeker
    • 500 g
    • Kahveli/ Meyveli / Sütlü

    Jel Party
    Meyve Aromalı Yumuşak Şeker
    • 500 g
    • Portakal, Elma, Limon, Çilek, Ananas, Böğürtlen

    Çokkolata
    Bitter Çikolata Kaplı Fındıklı Nuga Mini Bar
    • 250 g

    Karayel
    Limon Kolonyası
    • 1 L

    Jucy
    Demirhindi/Kızılcık Şerbeti
    • Renklendirici, koruyucu, tatlandırıcı içermez
    • 1 L
    Haberler Ekonomi BİM Kurban Bayramı aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de bayrama özel onlarca ürün dikkat çekiyor
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