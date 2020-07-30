OGM işçi alımı başvuru şartları nelerdir? OGM 700 işçi alımı ne zaman yapılacak?

OGM işçi alımı başvuru şartları nelerdir? OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 700 işçi alımı için başvurular başlıyor. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar OGM işçi alımı hakkında araştırma yapıyor. Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 4-10 Ağustos'ta İŞKUR tarafından yayımlanacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler.

OGM İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 200 iş makinesi operatörü, 200 greyder operatörü, 200 ekskavatör operatörü, 60 dozer operatörü ve 40 traktör operatörü alımı yapılacak.