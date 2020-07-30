Borsa tatil öncesi son gün düşüşte | 30 Temmuz 2020 BIST 100 endeksi gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,76 değer kaybıyla günü 1.126,90 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4 ile finansal kiralama,faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,15 ile madencilik oldu.

Bugün, Kurban Bayramı arefesi olması nedeniyle pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, yarın ve pazartesi günü Kurban Bayramı tatili olması nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olacağını dile getirdi.