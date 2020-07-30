Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Acenteler, sosyal mesafeli, hijyen önlemli rotalarında doğa, tarih ve deniz turlarını ön plana aldı...
İNÖNÜ YAYLASI
Düş Patikası Turizm'den Asuman Bilgiç Ataç, İstanbul'dan uzaklaşmadan doğanın içinde tatil yapmak isteyenler için çok sayıda seçeneğin mevcut olduğunu söylüyor. Ataç'ın bayram için önerisi ise İnönü Yaylası.
TRAKYA'NIN GÜZELLİKLERİ
Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne, başlı başına dev bir açık hava müzesi gibi. Kapı komşusu İğneada ise Türkiye'nin en uzun kumsalını, Longoz Ormanları'nı ve muhteşem doğasında Dupnisa Mağarası'nın büyüleyici güzelliğini saklayan benzersiz bir gezi ve keşif alanı.
YENİ KEŞİF KUŞADASI
Çeri Turizm sahibi ve TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Başkan Yardımcısı Erdal Çeri, "Baharla birlikte tura çıkan gezginler bu yıl pandemi nedeniyle bu süreci evinde geçirdi. Ayvalık, Assos, Bozcaada bölgeleri bayramda dolu geçecek yabancı turistlerin gelemediği Kuşadası'nda oteller cazip kampanyalarla iç turizme daha fazla yer ayırdılar"dedi.
KÜLTÜR TURLARI!
Tatilbudur Kültür Turları Direktörü Şafak Türe, "Covid-19 tedbirlerimizi misafirler gördükçe kültür turlarına olan ilgi artıyor" diyor.
İSTANBUL İÇİN FENER-BALAT
Kültür turizminin önde gelen acentelerinden Antonina Turizm Müdürü Sibel Tuna, "Fener semti, çok eskilerden beri Rum cemaatinin eğitim merkezlerinden birisi konumundaydı. İstanbul'un ortasında Kudüs havası yaratan, adını Palation, yani 'saray' kelimesinden alan Balat semti, sırlarını ziyaretçilerini bekliyor" diyor.
SAKİN KARADENİZ
İzole ve sakin tatil deyince ilk akla gelen bölgenin Karadeniz olduğunu belirten Bukla Tur'dan Okan Yenigün, "Küçük gruplarla gidilen bir tatil istiyorsanız Karadeniz'e bekleriz" diyor.
SİNOP'TA DOĞA İLE BAŞ BAŞA
Türkiye'nin "en mutlu" insanlarının yaşadığı Sinop'ta görmeye değer çok şey olduğunu söyleyen turizmciler, bunları şöyle sıralıyor: "Martıların istasyonu uzun bir rıhtım, güzey bir doğa, heykeller, hikayeler ve elbette Sinop Kalesi..."
TEKİRDAĞ BAĞLARI
Tuna, "Tekirdağ bağlarının göz alıcı kır peyzajını mevsimin güzellikleriyle buluşturan bu turu, uzman rehberin özgün anlatımları, tüm üretim aşamaları yerinde görülen bağ ve tesis gezisi ve yemek uyumu ile 2 Ağustos 2020 Pazar günü gerçekleştiriyoruz" diye konuşu.