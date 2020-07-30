Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne, başlı başına dev bir açık hava müzesi gibi. Kapı komşusu İğneada ise Türkiye'nin en uzun kumsalını, Longoz Ormanları'nı ve muhteşem doğasında Dupnisa Mağarası'nın büyüleyici güzelliğini saklayan benzersiz bir gezi ve keşif alanı.

YENİ KEŞİF KUŞADASI

Çeri Turizm sahibi ve TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Başkan Yardımcısı Erdal Çeri, "Baharla birlikte tura çıkan gezginler bu yıl pandemi nedeniyle bu süreci evinde geçirdi. Ayvalık, Assos, Bozcaada bölgeleri bayramda dolu geçecek yabancı turistlerin gelemediği Kuşadası'nda oteller cazip kampanyalarla iç turizme daha fazla yer ayırdılar"dedi.

KÜLTÜR TURLARI!

Tatilbudur Kültür Turları Direktörü Şafak Türe, "Covid-19 tedbirlerimizi misafirler gördükçe kültür turlarına olan ilgi artıyor" diyor.

İSTANBUL İÇİN FENER-BALAT