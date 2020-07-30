TÜRK TELEKOM;

Türk Telekom kullanıcıları sil süpür uygulaması üzerinden mobil uygulaması ile bedava internet kazanabilirler. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre 29 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında 3 farklı pakette 4 GB 1 GB ve 5 GB şeklinde internet verilecek. Bunun için online işlemler merkezine giriş yaparak hediye kampanyasından faydalanabilirsiniz.

TÜRK TELEKOM BEDAVA İNTERNET NASIL ALINIR?

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı haftasında Online işlemler uygulaması üzerinden Sil Süpür ile bedava hediye GB'lar verileceği duyuruldu. Türk Telekom bedava GB nasıl alınır?