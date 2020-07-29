Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi olarak buğday, arpa, nohut, mercimek ve fındıkta olduğu gibi mısırda da hasat öncesi alım fiyatlarını belirlediklerini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, geçen yıl 1150 lira olan mısır alım fiyatını, bu sene yüzde 15 artırdıklarını açıkladı. Peki, mısır alım fiyatları ne kadar oldu? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

MISIR ALIM FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, geçen yıl 1150 lira olan mısır alım fiyatını, bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirlediklerini bildirdi.