FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz toplantısı ne zaman? 2020 Temmuz ayı FED faiz kararı!

FED KARARI DOLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ünlü&Co/DAHA analizinde, euro/dolar paritesinin "zirvede soluklandığına" işaret edilerek, 1.780 seviyesini aşamadıktan sonra yönünü aşağı çeviren paritenin kazanımlarının bir bölümünü geri verse de "dirençli görünümünü" sürdürdüğü vurgulandı ve şöyle denildi:

"Ancak kısa vadeli indikatörlerdeki ivme kaybı nedeniyle paritenin 1.1700´nin altına sarkması şaşırtıcı olmayacaktır. Böyle bir senaryoda destek aranacak ilk noktanın 1.1680 olacağını düşünüyoruz. Sorasında ise ilk Fibonacci düzelteme seviyesi olan 1.1640 izlenebilir. Paritede son bir ayda yüzde 4´ün üzerinde değer kazanımı olduğunu düşünürsek ivme kaybedilmesinin olağan bir durum olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kısa ve orta vadede euro lehine olan görüşümüz değişmiş değil."

Analizde, doların da 6.95 liranın üzerini test etmeye başladığına dikkat çekilerek, "Salı gününün en dikkat çeken gelişmesi BDDK´nın uluslararası kalkınma bankalarının, Türkiye piyasasına yatırım yapmak veya Türk şirketlerine kredi kullandırmak için bazı türev işlemleri yapmasına izin vererek, bu bankaları TL erişim kısıtlamalarının bazılarından muaf tutması oldu. Kurda ise önceki gün olduğu gibi yukarı yönlü denemelerin devam ettiğini görüyoruz. Bu noktada dolar endeksinin belirgin şekilde baskı altında olmasına karşın doların ise 6.95 liranın üzerini test etmeye başlaması oldukça dikkat çekiyor. Teknik açıdan 6.87´nin üzerindeki rakamların yukarı yönlü risk içerdiğini düşünmeye devam ediyoruz" denildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100),yüzde 0.12 artışla 1,197.10 puanda başladığı Salı günü, 1,152.93 puan ve 1,198.16 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 3.59 düşüşle 1,152.70 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.14, BIST Mali Endeks yüzde 4.15, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 3.27 eksideydi.