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    • 28.07.2020 16:44
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    • 28.07.2020 16:51
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    : Sanayi ve Teknoloji Bakanı duyurdu: Haziranda rekor kırdık

    haberine göre Bakan Varank, "Haziranda 859 belgeyle teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. 15,6 milyar liralık ve 23 binin üzerinde ilave bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

    Bakan Varank duyurdu: Haziranda rekor kırdık

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Haziranda yatırım iştahı çok güçlüydü! Düzenlediğimiz 859 belge ile teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. 15,6 milyar TL'lik yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam bekliyoruz. Yılın ilk yarısında yatırım talebi, hem de pandemiye rağmen, geçen senenin üzerinde." ifadelerine yer verdi.




    Haberler Ekonomi Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu: Haziranda rekor kırdık
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