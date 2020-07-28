Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Haziranda yatırım iştahı çok güçlüydü! Düzenlediğimiz 859 belge ile teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. 15,6 milyar TL'lik yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam bekliyoruz. Yılın ilk yarısında yatırım talebi, hem de pandemiye rağmen, geçen senenin üzerinde." ifadelerine yer verdi.











Haziranda yatırım iştahı çok güçlüydü!



1⃣ Düzenlediğimiz 859 belge ile teşvik tarihimizin rekorunu kırdık.



2⃣ 15,6 milyar TL'lik yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam bekliyoruz.



3⃣ Yılın ilk yarısında yatırım talebi, hem de pandemiye rağmen, geçen senenin üzerinde. pic.twitter.com/lcN9AvzkLb — Mustafa Varank (@varank) July 28, 2020