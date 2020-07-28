Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.07.2020 10:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2020 10:23
    ABONE OL

    : açıkladı: Ağustos ayı ve ödemeleri başladı

    haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı ve ödemelerinin 28 Temmuz itibarıyla başladığını açıkladı.

    Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği yükseköğrenim öğrencilerinin Ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün (28 Temmuz) itibarıyla başladığını açıkladı.



    Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz tarihi itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.



    Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, 28 Temmuz'da başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını kaydetti.



    TC Kimlik numarasının sonu ''0'' ve ''2'' olanlar 28 Temmuz, ''4'' ve ''6'' olanlar 29 Temmuz, ''8''olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecekler.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Kasapoğlu açıkladı: Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri