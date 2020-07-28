MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR MSB 1072 işçi alımı kura sonuçları sorgula!

MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR MSB işçi alımı kura sonuçları sorgula! İş sahibi olmak isteyen ve Milli Savunma Bakanlığı'nın açtığı kadrolara İŞKR üzerinden başvuran adaylar için kura çekilişi tamamlandı. Takvime göre 27 Temmuz tarihinde tamamlanan kura çekilişinin sonuçları merakla bekleniyor. Peki, MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı…

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSB işçi alımı kura sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların dün açıklanması bekleniyordu ancak herhangi bir duyuru gelmedi. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.