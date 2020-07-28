‘Siber riskler hayatın bir parçası olacak’

Son aylardaki gelişmelerle beraber hayatlarımız daha önce benzeri görülmemiş bir dönüşümden geçiyor. Hayatlarımızda dijitalin artan payı ve pandemi nedeniyle şirketlere büyük esneklik kazandıran uzaktan çalışma sistemi, siber saldırılar için açık hedef oluşturuyor. Evden çalışma ve evde oturma sürelerinin artmasının internet kullanımıyla beraber siber riskleri de artırdığını ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Yaşam koşullarımızın değişmesi doğal olarak alışkanlıklarımızı da etkiliyor. Sadece Nisan ve Mayıs aylarına bakıldığında bile Türkiye'deki sabit veri kullanımının yüzde 40 seviyelerinde artış gösterdiğini gördük. Servis sağlayıcıların raporlarına göre yıllık bazda yüzde 20'ye varan artışlar var" dedi. Veri kullanımının sadece internette gezinme süresindeki artışa işaret etmediğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: "Eurostat verilerine göre internetten alışveriş yapanların sayısı 10 yılda 10 kat artış gösterdi. Son aylarda pandemiyle beraber bu oranın daha da arttığını söyleyebiliriz. Alışverişin yanında, uzaktan çalışma yöntemleri ve hatta vatandaşlık/kamu işlemleri de internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Kişisel verilerin bu kadar yoğun kullanılması da kimlik ve kart bilgilerini toplamaya yönelik kötü niyetli yazılımların ve hacker faaliyetlerinin artmasına neden oluyor." Ray Sigorta olarak ihtiyacı karşılamak için Cyberella Siber Güvenlik Sigortası isimli yeni bir ürün geliştirdiklerini belirten Erdoğan, böylece bireyleri hem sanal hem de gerçek kimlik hırsızlarına karşı makul fiyatlı, sağladığı asistans hizmetleriyle güvenilir ve kapsamlı bir ürün ile güvence altına aldıklarını söyledi.

360 DERECE KORUMA

Cyberella Siber Güvenlik Sigortası ile koruma, hasar gerçekleştikten sonra değil, poliçenin kesildiği andan itibaren başlıyor. Cyberella ile beraber sağlanan koruma yazılımı, sigortalıları potansiyel saldırılardan korumakla kalmıyor, sunulan Dijital Güvence Veri İzleme Hizmeti sayesinde de sigortalıların kişisel verileri, poliçe süresince 7/24 internet üzerinde taranıyor. Bu taramalarda sigortalının banka hesap numarası, kimlik, ehliyet numarası, e-posta adresi gibi takibi yapılan kişisel verileri ile karşılaşılırsa hemen poliçe sahibine uyarı gönderiliyor ve anında bir aksiyon planı oluşturuluyor. Kimlik hırsızlığına yönelik mağduriyet durumunda ise özel olarak tayin edilen uzman danışmanlar süreç çözümlenene kadar poliçe sahibine her türlü konuda yardımcı oluyor. Yine plan kapsamında aynı aile içerisinde 5 kişinin kullanabileceği bir koruma yazılımı da ücretsiz veriliyor. Kimliklerin bir ya da birkaçının çalınması veya kaybolması durumunda kimlik yenilenmesi için harç ve kart ücretlerinin yanı sıra verilecek zayi ilanları da poliçe kapsamında karşılanıyor. Sigortalıları; kimlik hırsızlığı/sahtekarlığı durumunda yapılan harcamalar, kişisel şifrelerin çalınması (online bankacılık hizmetleri, finansal kurumlara ait internet hesapları, kredi veya banka kartları vb.) ve hukuki süreçler kapsamında teminat altına alan Ray Sigorta Cyberella Siber Güvenlik Sigortası, ATM'de ya da ATM'den dönerken yaşanabilecek kapkaç/gasp olaylarına karşı da teminat sağlıyor.

İHBARLAR YÜZDE 300 ARTTI

RAY Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, ABD'de Covid-19 sonrasında kimlik hırsızlığı ve siber saldırılarla ilgili yapılan ihbarlarda yüzde 300 artış olduğunun açıklandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde de benzer bir artışın yaşanabileceğini öngörüyoruz. Hayatımızın vazgeçilmezi olan dijital dünya maalesef siber saldırı ihtimallerini de beraberinde getiriyor."