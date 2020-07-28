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    • Ekonomi
    • 28.07.2020 Gazete
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    Altında tam gaz rekor

    talep, altını yeni rekora taşıdı. Altın fiyatları Eylül 2011'de 1.921 dolar ile zirve yapmasının ardından dün yeni bir rekora imza attı. Altının onsu 1.944 dolar ile yeni tarihi zirvesine ulaştı. 'de de 428 lirayı gördü ve tüm zamanların rekorunu kırdı.

    Altında tam gaz rekor
    Artan talep, altını yeni rekora taşıdı. Altın fiyatları Eylül 2011'de 1.921 dolar ile zirve yapmasının ardından dün yeni bir rekora imza attı. Altının onsu 1.944 dolar ile yeni tarihi zirvesine ulaştı. 'de de 428 lirayı gördü ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altında 7 aylık artış oranı yüzde 47'ye ulaştı. İntegral Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya, "Ons altının yükseliş eğilimini bozacak bir unsur şimdilik bulunmuyor" derken; Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da "Beklentiler altın ve gümüşte daha yüksek seviyeler göreceğimize işaret ediyor" yorumunu yaptı.
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