Altında tam gaz rekor

Artan talep, altını yeni rekora taşıdı. Altın fiyatları Eylül 2011'de 1.921 dolar ile zirve yapmasının ardından dün yeni bir rekora imza attı. Altının onsu 1.944 dolar ile yeni tarihi zirvesine ulaştı. Türkiye'de de gram altının fiyatı 428 lirayı gördü ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altında 7 aylık artış oranı yüzde 47'ye ulaştı. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya, "Ons altının yükseliş eğilimini bozacak bir unsur şimdilik bulunmuyor" derken; Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da "Beklentiler altın ve gümüşte daha yüksek seviyeler göreceğimize işaret ediyor" yorumunu yaptı.