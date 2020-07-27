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    • Ekonomi
    • 27.07.2020 22:30
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    • 27.07.2020 22:30
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    yayınlandı! 'ta haftanın indirimli ürünleri dikkat çekiyor

    yeni indirimlerle çarşamba günü binlerce şube insanların beğenisine sunulacak. 'ta bu hafta Mona Saç Kurutma Makinesi, Trend Saç Düzleştirici, Oto Termos, Dış Kaplamalı Oto Termos ve Termos Piknik Çantası ürünleri ön planda bulunuyor. Hafta içi fırsatlarını öğrenip değerlendirmek isteyenler ŞOK 29 Temmuz aktüel kataloğunu incelemek istiyor. İşte haftanın kataloğunda yer alan ürünler ve fiyat bilgileri...

    ŞOK 29 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı!

    ŞOK 29 Temmuz aktüel kataloğu bu hafta çeşitli indirimlerle yoğun ilgi görecek. Bu bağlamda hafta içi marketlere gelen indirimli ürünleri merak edenler kataloğları incelemek istiyor. ŞOK aktüel kataloğda Mona Saç Kurutma Makinesi, Trend Saç Düzleştirici, Oto Termos, Dış Kaplamalı Oto Termos ve Termos Piknik Çantası dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta hafta içi neler indirimli satılacak? İşte o ürünlerin fiyat listesi

    ŞOK 29 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Mona Saç Kurutma Makinesi

    • Max. 1000W Güç
    • 2 kademeli hız ayarı
    • Soğuk hava üfleme özelliği
    • Kolay asma halkası
    • Aşırı ısınma emniyeti

    Trend Saç Düzleştirici

    • Seramik kaplama geniş plakalar
    • Islak ve kuru saçta kullanabilme
    • Max. 200° derece ısınma
    • Çıkarılabilir buhar kapakları
    • 20 Saniyede hızlı ısınma özelliği

    Colgate Clean Diş Fırçası

    Mutfak, bakım ve deterjan ürünleri

    Bakım ürünleri

    Pınar Süzme Peynir

    25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİDİR

    Termos Piknik Çantası

    Üç Bölmeli Saklama Kabı

    Çocuk Spor Ayakkabı

    Bahar Piknik Seti

    • 6 Kişilik
    • 32 Parça
    • 6 Adet Kaşık, çatal, bıçak, servis tabağı, bardak
    Haberler Ekonomi ŞOK 29 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta haftanın indirimli ürünleri dikkat çekiyor
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