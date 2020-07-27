ŞOK 29 Temmuz aktüel kataloğu bu hafta çeşitli indirimlerle yoğun ilgi görecek. Bu bağlamda hafta içi marketlere gelen indirimli ürünleri merak edenler kataloğları incelemek istiyor. ŞOK aktüel kataloğda Mona Saç Kurutma Makinesi, Trend Saç Düzleştirici, Oto Termos, Dış Kaplamalı Oto Termos ve Termos Piknik Çantası dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta hafta içi neler indirimli satılacak? İşte o ürünlerin fiyat listesi
ŞOK 29 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
Mona Saç Kurutma Makinesi
• Max. 1000W Güç
• 2 kademeli hız ayarı
• Soğuk hava üfleme özelliği
• Kolay asma halkası
• Aşırı ısınma emniyeti
Trend Saç Düzleştirici
• Seramik kaplama geniş plakalar
• Islak ve kuru saçta kullanabilme
• Max. 200° derece ısınma
• Çıkarılabilir buhar kapakları
• 20 Saniyede hızlı ısınma özelliği
Colgate Clean Diş Fırçası
Mutfak, bakım ve deterjan ürünleri
Bakım ürünleri
Pınar Süzme Peynir
25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİDİR
Termos Piknik Çantası
Üç Bölmeli Saklama Kabı
Çocuk Spor Ayakkabı
Bahar Piknik Seti
• 6 Kişilik
• 32 Parça
• 6 Adet Kaşık, çatal, bıçak, servis tabağı, bardak