Devlet tarafından belirli tarihler aralığında işinden ayrılan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşının ödeme tarihi merak konusu oldu. Geçen hafta yazılı bir açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Böylece bir süredir akıllarda bulunan "İşsizlik maaşları ne zaman yatırılacak?" sorusu yanıt buldu.

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Ağustos'ta yapılması gereken temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini belirtti.